Incendi in Sicilia, Lorefice: ''Tutti noi sappiamo che non si tratta di un'emergenza, la politica responsabile dei disastri''

''Quello che è accaduto in questi giorni è l’esito ultimo di decenni di decisioni, di scelte, di gesti, di omissioni'', afferma l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice.

Pubblicata il: 27/07/2023

"Mentre la città bruciava, ho ascoltato i vostri gemiti, visto il vostro pianto e condiviso il vostro smarrimento. Davanti a tutto questo ogni parola pare inutile. Il volto della città e dell’intera Sicilia è sfigurato". E' il messaggio dell'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice inviato ai fedeli della città.

"Tutti noi sappiamo però che non si tratta di un’emergenza. Quello che è accaduto in questi giorni è l’esito ultimo di decenni di decisioni, di scelte, di gesti, di omissioni - denuncia Lorefice - La responsabilità di questo disastro ricade certo su chi ha avuto in mano la cosa pubblica, sulla politica; sulle nostre crepe educative, come anche sul modo di annunciare il Vangelo delle nostre comunità cristiane; ricade su di noi, su di noi in quanto popolo", dice l'arcivescovo.

