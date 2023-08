incendio discarica Bellolampo

Incendio a Bellolampo, Lagalla alla Conferenza di servizi in Prefettura: ''Confortanti risultati sull'aria del quartiere Borgo Nuovo''

Dichiarazioni del sindaco di Palermo Roberto Lagalla al termine della Conferenza di servizi sull'incendio nella discarica di Bellolampo, che si è svolta oggi in Prefettura.

"Nel corso della conferenza di servizi che si è svolta oggi in Prefettura è emerso come le operazioni di spegnimento delle combustioni nella quarta vasca della discarica di Bellolampo procedano rapidamente con un'accelerazione rispetto ai tempi inizialmente previsti, avendo già spento l’incendio lungo la parte sommitale della vasca. Tutto ciò ha consentito già da 24 ore il conferimento dei rifiuti all’interno della terza vasca bis e di iniziare a liberare l’area ex Unieco, utilizzata per l’abbancamento negli ultimi giorni. Queste accelerazioni delle attività potranno agevolare anche le operazioni di raccolta rifiuti in città, in questo momento in difficoltà per la concentrazione di risorse umane impegnate nello spegnimento dell’incendio e per i guasti che hanno interessato alcuni mezzi. A questo proposito, la Rap ha già proceduto all’affitto di ulteriori macchine e a incaricare ditte esterne, attrezzate con pale meccaniche, per smaltire l’arretrato nei quartieri". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla al termine della Conferenza di servizi sull’incendio nella discarica di Bellolampo, che si è svolta oggi in Prefettura.

"Sono confortanti, inoltre, i risultati dei rilevamenti sull’aria effettuati dai Vigili del fuoco su tre fronti del quartiere Borgo Nuovo. Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Inzerillo, che ringrazio ancora una volta per l’importante supporto in questa fase, ha rassicurato sulla non presenza di sostanze tossiche nell’aria. Durante il vertice, inoltre, Arpa ha informato che probabilmente domani arriveranno i nuovi risultati sui rilevamenti di diossina nell’aria, mentre sono già in corso d’opera i campionamenti sul suolo su 12 punti per accertare i livelli di presenza di diossina sul terreno. Su queste ultime analisi, l’Arpa ha chiarito che i risultati saranno disponibili nei prossimi giorni per indispensabili tempi tecnici. In tal senso, ciò dimostra quanto sia stato importante emanare l’ordinanza di sabato scorso a scopo precauzionale e ringrazio l’Asp e le Forze dell’ordine per i costanti controlli che si stanno effettuando sugli allevamenti nell’area di 4 chilometri interessata dal provvedimento".

