Incendio all'aeroporto di Palermo: voli cancellati

Chiuso fino alle 11.00 l'aeroporto Falcone e Borsellino.

25/07/2023

A causa deli incendi, l'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo ha annunciato la chiusura fino alle ore 11.

"I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. A breve vi aggiorneremo sullo stato dei voli", si legge sul profilo social dello scalo.

"Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l'aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi".

Sono una ventina i voli finora cancellati. I primi voli cancellati sono quelli provenienti da Roma e con destinazione la stessa Capitale. E, ancora, Madrid, Linate, Verona.

E' pienamente operativo l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, chiuso al traffico fino alle 11 dopo le fiamme che la notte scorsa avevano circondato lo scalo. Dopo i voli in partenza sono stati autorizzati anche i voli in arrivo.

Fonte: Adnkronos

