Incendio Bellolampo, Di Gangi: ''Prevenzione quasi del tutto inesistente a quasi un anno di distanza dagli incendi della scorsa estate''

''Come è possibile che di fronte a giorni di emergenza caldo con il pericolo incendi ci riscopriamo vulnerabili, senza che, evidentemente, nulla di decisivo sia stato fatto per prevenire i pericoli? La governance di RAP non faccia la vittima degli eventi e si assuma delle responsabilità'', dichiara la consigliera comunale Mariangela Di Gangi.

«Il nuovo incendio che ha colpito questa notte la discarica di Bellolampo ha almeno un aspetto positivo. Ha reso evidente, addirittura con un comunicato ufficiale della stessa RAP, che a quasi un anno dai gravissimi incendi del 2023, le misure di prevenzione sono quasi del tutto inesistenti.

Ancora una volta ci si affida alla dedizione degli operai presenti sul posto o rientrati in servizio dopo il turno di lavoro, oltre che ovviamente alla disponibilità dei Vigili del Fuoco, i cui mezzi a disposizione non pare siano debitamente stati potenziati in ragione di quanto accaduto la scorsa estate.

Mentre ancora attendiamo di sapere se, come e da chi siano stati coperti tutti i costi per i danni alla discarica dello scorso anno, apprendiamo ora che "tra circa un mese" sarà installato un sistema di termocamere, che lanceranno alert in caso di incendi. Che dire: alla buon'ora!

Ma come è possibile che dopo un anno e dopo i tanti proclami successivi agli incendi ci ritroviamo in questa situazione? Come è possibile che di fronte a giorni di emergenza caldo con il pericolo incendi ci riscopriamo vulnerabili, senza che, evidentemente, nulla di decisivo sia stato fatto per prevenire i pericoli? La governance di RAP non faccia la vittima degli eventi e si assuma delle responsabilità.

Se è vero che non si può passare al 100% di differenziata in pochi mesi, è altrettanto vero che il tempo di un anno è più che sufficiente per le opere di mitigazione del rischio di incendio: cosa è stato fatto?

Chiederò con forza che il Consiglio Comunale sia coinvolto nella discussione sull’accaduto».

Lo dichiara la consigliera comunale Mariangela Di Gangi.

