incendio

Incendio in un'abitazione a Palermo, soccorsi due disabili

Le fiamme sono divampate al secondo piano del palazzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2020 - 10:33:41 Letto 496 volte

Attimi di paura nella tarda serata di ieri a Palermo a causa di un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Petrella. Due persone, tra cui un disabile, sono rimaste intrappolate ma grazie all'intervento dei Vigili del fuoco sono state messe in salvo.

Le fiamme sono divampate al secondo piano del palazzo. Evacuati e affidati ai sanitari anche altri due condomini ‬rimasti bloccati al terzo piano.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!