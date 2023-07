industria della difesa

Industria della Difesa in Sicilia, Minardo: ''Sarebbe un'opportunità per l'Isola''

''E' un settore in grande espansione e sarebbe un errore madornale non candidarsi a essere una regione attraente per queste industrie'', dice il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo.

17/07/2023

“Quello dell’industria della difesa è un settore in grande espansione e sarebbe un errore madornale non candidarsi a essere una regione attraente per queste industrie”, lo dice il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo, intervistato dal quotidiano ‘La Sicilia’.

Minardo commentando alcune indiscrezioni sulla possibilità che alcune industrie della difesa possano scegliere l’Isola per nuovi siti produttivi sottolinea: “Abbiamo tutte le carte in regola: dalla posizione geografica agli spazi fino alle agevolazioni fiscali e amministrative delle Zone economiche speciali, a maggior ragione dopo il via libera alla Zes unica del Sud. Penso che anche il Ponte sullo Stretto e i piani del ministro Salvini per migliorare la viabilità e le infrastrutture siciliane possano rappresentare un enorme incentivo” conclude.

