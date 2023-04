Influenza

Influenza record in Italia: superati i 13 milioni di casi

Influenza da record quest'anno, non solo nel numero dei casi, registrati dall'Iss, che sono ormai oltre 13 milioni, ma anche nella durata.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/04/2023 - 00:44:59 Letto 732 volte

Influenza da record quest'anno, non solo nel numero dei casi, registrati dall'Iss, che sono ormai oltre 13 milioni, ma anche nella durata.

Iniziata con diverse settimane di anticipo, galoppa ancora al ritmo di 300mila contagi a settimana e resterà con noi almeno per tutto il mese di aprile. In questa stagione di malanni "straordinaria e violenta", a pesare non sono soltanto le sindromi simil influenzali ma, secondo i medici di famiglia, anche il Covid-19 e altri virus respiratori: un mix che ha portato a "un importante impatto, sia in termini contagi che di ricoveri".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!