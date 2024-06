operaio investito

Investito operaio di una ditta che lavora per RAP, Todaro: ''Ci auguriamo che le condizioni migliorino e che venga individuato il pirata della strada''

Le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravi: il dipendente della ditta si trova in coma farmacologico.

Grave incidente questa mattina, intorno alle 7.30, durante il turno antimeridiano di raccolta indifferenziata. Nello specifico, l’azienda è stata informata da una delle ditte che in atto cura un noleggio a caldo a supporto del servizio di raccolta rifiuti urbani (per coprire due itinerari afferenti alle zone di Falsomiele e Oreto Nuova), che un loro operaio era stato investito in via Villagrazia, 71 (altezza Ospedale Guadagna). Lo stesso ha riportato fratture multiple alle gambe. L’automobilista invece di soccorrerlo si è dato alla fuga.

Sul luogo dell’incidente, oltre alla presenza di personale RAP, anche l’infortunistica stradale per i rilievi del caso e una pattuglia dei Carabinieri, rimasti sul posto fino alla conclusione dei rilievi.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro e il servizio di raccolta su quell’itinerario è stato temporaneamente sospeso.

“Siamo in contatto con l’ospedale per seguire l’evolversi del quadro clinico – spiega il presidente della Rap Giuseppe Todaro –. Ci auguriamo che le condizioni dell’operaio migliorino e che venga individuata l’auto pirata e il conducente che, anziché dare soccorso al dipendente, si è dato alla fuga facendo perdere le tracce”.

Fonte: Rap

