Iscrizione residenza anagrafica famiglie, il Sunia attende incontro con l'assessore Falzone. Darwish: ''Grande attesa sull'applicazione della delibera''

''La determina del sindaco Lagalla, che consente la concessione in deroga dell'iscrizione anagrafica alle famiglie in stato di disagio che vivono in case occupate, è del 29 gennaio scorso. E ancora regna l'incertezza. Aspettiamo di incontrare l'assessore per sapere come e quando i provvedimenti saranno adottati'', dichiara il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish.

Pubblicata il: 12/04/2024

Il Sunia chiede risposte celeri all’amministrazione comunale per le famiglie bisognose che vorrebbero ottenere la certificazione anagrafica promessa.

Il sindacato degli inquilini e assegnatari, da tempo impegnato sul tema, spinge per l’applicazione della delibera del sindaco Lagalla, che consentirebbe ai cittadini di avere riconosciuti i dirittit, tra i quali l’accesso alle cure, e di evitare ulteriori disagi socio-economici.

“Il tema è sostenuto e condiviso dal sindaco e da diversi assessori della giunta comunale, motivo per il quale abbiamo pubblicamente espresso apprezzamento per l’adozione della delibera – dichiara il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish - Considerati i ritardi nella applicazione della delibera, insieme a decine di famiglie abbiamo organizzato il 7 marzo scorso un presidio all’Anagrafe di viale Lazio, conclusosi con un proficuo incontro con la dirigente dell’ufficio. Ritenendo di potere condividere con l’amministrazione delle modalità per evitare un sovraccarico di complicazioni burocratiche agli uffici dell’anagrafe e agli stessi utenti, che rischierebbero di vanificare lo spirito delle scelte adottate, sollecitiamo un incontro con l’assessore con delega all’Anagrafe”.

Il Sunia ha già inviato richieste d’incontro all’assessore Falzone più volte, le ultime a febbraio e a marzo. “Purtroppo attendiamo ancora un riscontro alle nostre richieste – aggiunge Darwish - Ci appelliamo al sindaco Lagalla, con cui si è stabilito un proficuo dialogo sull’argomento, perché si possa avviare lo stesso dialogo con l’assessore al ramo. La determina del sindaco Lagalla, che consente la concessione in deroga dell'iscrizione anagrafica alle famiglie in stato di disagio che vivono in case occupate, è del 29 gennaio scorso. E ancora regna l’incertezza. Aspettiamo di incontrare l’assessore per sapere come e quando i provvedimenti saranno adottati e per condividere un percorso”.

