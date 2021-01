Governo

Italia Viva contro Conte e la maggioranza: ''Siete bugiardi e ipocriti. Condizioni per rottura''

''Sono parecchio indignato da questa riunione siete bugiardi e ipocriti. Avete creato le condizioni per una rottura'', dice l'esponente di Iv, Davide Faraone.

Escalation dello scontro nella riunione di maggioranza sul Recovery plan a Palazzo Chigi. L'esponente di Iv, Davide Faraone, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo presenti all'incontro si sarebbe scagliato contro il premier Giuseppe Conte e la maggioranza. "Sono parecchio indignato da questa riunione - riportano le sue parole alcuni presenti - siete bugiardi e ipocriti. Avete creato le condizioni per una rottura".

A mandare su tutte le furie Iv, spiegano alcuni presenti all'incontro, la voce circolata, a riunione in corso, del partito renziano favorevole a un rinvio del Cdm sul Recovery Plan. "Abbiamo chiesto solo un testo - avrebbe detto ai presenti Faraone - per evitare le solite imboscate via emendamento".

Sul tavolo della maggioranza sul Recovery Plan Italia Viva è tornata anche sul tema della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, lamentando - raccontano fonti di governo all'Adnkronos - un presunto immobilismo del governo.

Dopo circa tre ore e mezzo si è conclusa la riunione ad alta tensione, scossa da liti e fibrillazioni con Iv sul piede di guerra. Il Consiglio dei ministri sul Recovery Plan potrebbe tenersi tra lunedì e martedì: questa l'ipotesi sul tavolo. Il vertice non ha ricompattato la maggioranza.

Fonte: Adnkronos

