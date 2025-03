lingua dei segni

IV Circoscrizione di Palermo, istituito sistema di interpretariato simultaneo in lingua dei segni

Istituito un sistema di interpretariato simultaneo in lingua dei segni (LIS) per rispondere alle esigenze dei soggetti con svantaggi comunicativi.

17/02/2025

«Presso la sede dell'anagrafe della IV Circoscrizione, in viale Regione Siciliana, è stato istituito un sistema di interpretariato simultaneo in lingua dei segni (LIS) per rispondere alle esigenze dei soggetti con svantaggi comunicativi.



Ringraziamo l'assessore alle attività sociale del Comune di Palermo, Rosi Pennino, per aver accolto la nostra richiesta, e il presidente della IV Circoscrizione, Giuseppe Di Vincenti».



Lo dichiarano i consiglieri della IV Circoscrizione, Maurizio Davì e Cosimo Garufi, rispettivamente presidente e vice-presidente della commissione attività Sociale e referenti dei rapporti con i disabili della IV Circoscrizione.



(Nella foto, a sinistra il consigliere Garufi, al centro un'operatrice che si occuperà del servizio e a destra il consigliere Davì)

Fonte: Comune di Palermo

