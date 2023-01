Papa Ratzinger

La salma del Papa Emerito Benedetto XVI esposta nella Basilica di San Pietro

I funerali verranno celebrati in piazza San Pietro giovedý alle 9.30, presiederÓ il Papa, in forma solenne ma sobria come ha voluto Ratzinger.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2023 - 10:16:41 Letto 787 volte

La salma del Papa emerito Benedetto XVI rimarrà nella Basilica vaticana a partire da oggi e per tre giorni per il saluto dei fedeli. I funerali verranno celebrati in piazza San Pietro giovedì alle 9.30, presiederà il Papa, in forma solenne ma sobria come ha voluto Ratzinger.

Oggi si potrà accedere fino alle 19. Martedì e mercoledì dalle 7 alle 19. Le spoglie del Papa emerito hanno riposato al monastero Mater Ecclesiae fino alla prima mattina di oggi, quando è avvenuta la traslazione nella Basilica Vaticana per il saluto dei fedeli. Il breve rito è stato presieduto dal cardinale Mauro Gambetti, poi, è stata ultimata la preparazione della Basilica per l'arrivo dei fedeli.

L'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche ha già fatto sapere ieri che le delegazioni ufficiali, presenti ai funerali, saranno quelle dalla Germania e dall'Italia, ma ancora non è stato ufficializzato chi interverrà.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Papa Benedetto XVI, recandosi in forma privata alla Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma prima dell'apertura al pubblico.

Il premier Giorgia Meloni ha reso omaggio questa mattina alla salma di Benedetto XVI. Con il presidente del Consiglio erano presenti il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Da oggi al 4 sera, il feretro di #BenedettoXVI sarÓ esposto in Basilica. Giovedý #5gennaio ore 9.30, Papa Francesco celebrerÓ il funerale sul sagrato della Basilica di San Pietro. Prevista la presenza di 50-60 mila persone come riferito dalla Prefettura di #Roma pic.twitter.com/lABHfWewzf — Vatican News (@vaticannews_it) January 2, 2023

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Twitter Vaticano

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!