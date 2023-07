mobilitazione CGIL

Landini: ''Con il Governo non si è avviato nessun confronto vero, e annuncia la mobilitazione a Roma''

''Siamo di fronte a tavoli finti, mobilitazione il 7 settembre a Roma''. Così il leader Cgil, Maurizio Landini.

Pubblicata il: 31/07/2023

Con il governo "non si è avviato nessun confronto vero. Siamo di fronte a tavoli finti: sulle pensioni non c'è niente, sulla sanità continuano a tagliare, sulla riforma fiscale stanno aiutando gli evasori fiscali. sulla precarietà non sta succedendo nulla". Così il leader Cgil, Maurizio Landini, al Tg3.

"Il salario minimo non lo vogliono fare - prosegue - sul rinnovo dei contratti pubblici non stanno mettendo un euro. In più il governo vuole cambiare la Costituzione. Noi non ci stiamo". E annuncia la mobilitazione del 7/10 a Roma.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Cgil

