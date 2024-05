Amap

Lavori Amap a Palermo: Limitazione traffico veicolare e pedonale zona Ottavio Ziino

I lavori saranno svolti in tre fasi e oltre la piazza Ottavio Ziino, interesseranno via Serradifalco e via Malaspina.

Chiusura al transito pedonale e veicolare nella zona di piazza Ottavio Ziino per la sostituzione della rete idrica da parte dell'Amap. I lavori, che fanno parte del piano di estendimento e rifunzionamento delle reti idriche e fognarie in città nell'ambito dell'accordo quadro 23/24, saranno svolti in tre fasi e oltre la piazza Ottavio Ziino, interesseranno via Serradifalco e via Malaspina.

In particolare:

Fase 1: piazza Ottavio Ziino tratto compreso tra civ.31 (angolo via Serradifalco) e civ. 36 (angolo via Malaspina) con chiusura totale al transito. Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale: chiusura della circolazione veicolare della carreggiata, interessata dai lavori; istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00; divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati; contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

Fase 2: via Serradifalco tratto compreso tra Piazza Ottavio Ziino e Via Leoncavallo.

Fase 3: via Malaspina tratto compreso tra Via Leoncavallo e Piazza Ottavio Ziino.

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale per le fasi 2 e 3: chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori; istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00; divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati; contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

Si precisa - così come scritto nella ordinanza - che i provvedimenti saranno validi per 60 giorni dalla data di inizio dei lavori che dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della stessa.

Fonte: Comune di Palermo

