Lavori stradali a Palermo, oggi chiusa al traffico una carreggiata lato monte sottopasso via Crispi

Il provvedimento sarà valido per oggi, 24 giugno, e comunque fino a cessato bisogno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/06/2024 - 08:50:33 Letto 885 volte

L'ufficio Traffico ha emesso una ordinanza di “Limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta per lavori urgenti di manutenzione stradale con chiusura totale della carreggiata lato monte del sottopasso di via Francesco Crispi".

Il provvedimento sarà valido per oggi, 24 giugno, e comunque fino a cessato bisogno. La circolazione veicolare sarà dirottata sulla corsia laterale della bretella in direzione via Cavour e via Cala.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

