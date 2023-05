occupazione

Lavoro, Meloni: ''L'occupazione cresce, frutto del clima di fiducia percepito dalle imprese, avanti così''

Secondo il premier Giorgia Meloni ''aumentano i contratti stabili e cresce l'occupazione perché le imprese hanno fiducia''.

"Aumentano i contratti stabili e cresce l'occupazione. I dati forniti dall'Istat per marzo 2023 sono molto incoraggianti e frutto del clima di fiducia percepito dalle imprese in questi primi sei mesi di Governo. Una fiducia che siamo intenzionati a ripagare continuando a dare risposte concrete per far ripartire l'economia nazionale. Andiamo avanti con ottimismo e determinazione". Lo scrive in un tweet la premier Giorgia Meloni.

