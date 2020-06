anello ferroviario

Le associazioni dei commercianti: ''Chiudete anche via Ruggero Settimo''

Le associazioni di categoria dei commercianti dicono sì alla chiusura di via Ruggero Settimo, ma non prima del 13 luglio.

Le associazioni di categoria dei commercianti dicono sì alla chiusura di via Ruggero Settimo, ma non prima del 13 luglio. Per consentire, nel tratto fra via Emerico Amari e via Mariano Stabile, il proseguimento dei lavori dell'anello ferroviario. E' questa la decisione delle associazioni di categoria dei commercianti adesso sul tavolo del Comune che aveva aperto un dialogo con i commercianti proprio per rimettere nelle loro mani la decisione sulla data dell'avvio dei lavori, visto il momento critico della ripartenza dopo l'emergenza coronavirus.

“Avvio del cantiere non prima del 13 luglio, tempi rapidi e data di consegna certa”, dicono da Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti. La richiesta ha l'obiettivo di tutelare i primi due weekend di saldi "senza disagi". "Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti, con l’ennesimo atto di buona volontà condiviso con i propri associati - si legge in una nota - hanno aderito alle precise richieste espresse nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Palermo sulla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori per l’anello ferroviario con l’apertura in tempi brevi di un nuovo cantiere in via Ruggero Settimo".

