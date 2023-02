legge di stabilità

Legge stabilità, Caronia: ''Manovra rimette in moto la Sicilia, soddisfatti per lavoro che dà risposte a Comuni, aziende e famiglie''

Il capogruppo all'Ars Caronia, dalla Lega grande attenzione per opere pubbliche, a misure per la promozione dei prodotti tipici e sostegno a giovani medici specializzandi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/02/2023 - 00:03:00 Letto 700 volte

“La manovra finanziaria rimette in moto la Sicilia. La Regione potrà contare su un bilancio già operativo entro febbraio con risorse che aiutano i Comuni grazie a stanziamenti certi e ad erogazioni in tempi ragionevoli.

Siamo soddisfatti del lavoro fatto nella lunga maratona per l’approvazione degli strumenti finanziari e come Lega abbiamo fatto prevalere gli interventi a sostegno delle famiglie, delle aziende che assumono potendo contare su un contributo regionale per tre anni e sui giovani, tra questi i medici specializzandi che vedono aumentata la dotazione per le borse.

Rivendichiamo la scelta di creare una piattaforma per l’e-commerce per l’internazionalizzazione e la vendita dei prodotti tipici locali e le norme per la sicurezza nelle aziende agricole attraverso protocolli con le prefetture.

Se è vero che ci sono articoli con tanti interventi mirati a singole iniziative e progetti, dall’altro lato non si può riconoscere che ai Comuni vanno 327 milioni di euro, oltre ad altri fondi per le indennità dei sindaci e degli amministratori e fondi del Fsc per tante opere pubbliche ed infrastrutture come non si vedeva da anni.

Su questo punto guardiamo anche all’azione del nostro leader Matteo Salvini che alla Sicilia sta assegnando corposi finanziamenti per opere utili allo sviluppo della Sicilia.

Ora siamo pronti a raccogliere le sfide di tante riforme che con il presidente della Regione Renato Schifani vogliamo realizzare in questa legislatura”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

