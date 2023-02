Legge di stabilità

Legge stabilità Sicilia, Caronia: ''10 milioni per aumentare sicurezza aree rurali e 5 milioni per borse dei medici specializzandi''

''Due norme volute dalla lega trovano in via libera nella legge di stabilità regionale'', afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all'Ars.

10/02/2023

“Più sicurezza nelle aree rurali grazie ad una norma della legge di Stabilità regionale che stanzia 10 milioni l’anno per il triennio 2023-2025. Verranno attivati protocolli con le Prefetture siciliane e le forze dell’ordine per garantire maggiore vigilanza a tutela delle aziende agricole che sovente subiscono danni per l’azione della criminalità attraverso furti e danneggiamenti.

Un’altra norma voluta dalla Lega ha avuto il via libera e riguarda il finanziamento con 5 milioni delle borse per medici specializzandi in diverse branche in cui c’è carenza di personale sanitario, tra cui nel settore dell’emergenza-urgenza. In totale, con un altro stanziamento di 4,8 milioni per le scuole di specializzazione, vengono destinati 9,8 milioni di euro l’anno, per il triennio 2023-2025, dal Fondo sociale europeo. Diamo una risposta concreta alle esigenze del settore sanitario che in questi anni ha affrontato l’emergenza sanitaria impegnando sul campo anche giovani medici che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Ars.

