Letta: ''Governo che cerca disperatamente alleati. Terzo Polo già pronto a passare in maggioranza''

''Sono stati votati per fare l'opposizione e sono già pronti a passare in maggioranza. Francamente incomprensibile, dice Enrico Letta.

"E' un governo che cerca disperatamente alleati con i quali sostituire gli attuali alleati. Ho visto che si è già proposto il Terzo Polo e Calenda per sostituire Forza Italia. Sono stati votati per fare l'opposizione e sono già pronti a passare in maggioranza. Francamente incomprensibile". Così Enrico Letta al Tg3.

"La manovra - ha continuato il leader Pd - è inadeguata perché con l'inflazione al 12% c'è bisogno di sostenere i salari, di intervenire con il salario minimo e c'è bisogno di interventi molto più efficaci sull'energia. E poi è iniqua perché toglie ai più poveri e aiuta gli evasori fiscali e se la prende con gli italiani che pagano le tasse e che sono la maggioranza". "E' un governo che naviga a vista, la manovra vale per i prossimi tre mesi e non per tutto l'anno", ha sottolineato.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Letta

