Pescatori liberati

Liberati i pescatori di Mazara, Orlando: ''Grande gioia per tutti''

I pescatori di Mazara sono liberi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2020 - 14:12:19 Letto 370 volte

"Grande gioia per i pescatori coinvolti, per le loro famiglie e per tutta la comunità mazzarese. In questo momento credo che si debba solo gioire per la soluzione cui tutte e istituzioni hanno lavorato in questi mesi".

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando commentando la notizia della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo, dopo 107 giorni di prigionia in Libia.

Milazzo (FI-PPE): “Immensa gioia, abbiamo sempre fatto pressione all’Europa”

“Finalmente la prigionia è finita ed i 18 pescatori di Mazara del Vallo potranno ricongiungersi con le loro famiglie dopo oltre 100 giorni. Da parte nostra, non abbiamo mai mollato; abbiamo sempre creduto che la pressione sull'Europa avrebbe dato i frutti sperati. Così è stato. Un ringraziamento particolare va ai servizi di intelligence, che sottotraccia hanno contribuito a questo straordinario risultato. Altresì, un ringraziamento va anche al continuo impegno e interessamento da parte dell'Amministrazione di Mazara del Vallo, con a capo il sindaco Quinci". Così afferma l'europarlamentare di Forza Italia, on. Giuseppe Milazzo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!