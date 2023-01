Decreto Milleproroghe

M5S: ''Approvare Milleproroghe per salvare asilo nido Pino Puglisi e 30 milioni per poli scolastici innovativi''

''Noi continueremo a batterci e a proporre soluzioni per portare avanti queste opere che la città aspetta da troppo tempo'', dicono il deputato regionale Adriano Varrica e la senatrice Dolores Bevilacqua.

"La nostra continua campagna di pressione per realizzare l'asilo a Brancaccio ha raggiunto un risultato: consentire che l'iter per affidare i lavori non si fermi.

Non siamo innamorati delle nostre proposte ma ribadiamo che approvare il nostro emendamento al ‘Milleproroghe’ consentirebbe di salvare sia i 3 milioni per l'asilo che gli oltre 30 milioni per realizzare i poli scolastici innovativi in II e in VII circoscrizione.

Noi continueremo a batterci e a proporre soluzioni per portare avanti queste opere che la città aspetta da troppo tempo”. Così il deputato regionale Adriano Varrica e la senatrice Dolores Bevilacqua commentano la notizia dello sblocco della vicenda relativa ai fondi per l'asilo intitolato a Padre Pino Puglisi a Brancaccio.

