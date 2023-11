Mafia, Meloni: ''È meno visibile ma continua a fare affari''

Mafia

Mafia, Meloni: ''╚ meno visibile ma continua a fare affari''

''Usano le nuove tecnologie, usano qualsiasi cosa. Bisogna essere veloci e mettersi continuamente in discussione'', ha detto la premier Meloni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2023 - 00:04:00 Letto 784 volte

"Il fatto che la mafia oggi sia meno visibile negli attentati, non vuol dire che non continui a fare i propri affari. Anzi. È un momento in cui abbiamo molti investimenti, il Pnrr, bisogna essere estremamente fermi. Usano le nuove tecnologie, usano qualsiasi cosa. Bisogna essere veloci e mettersi continuamente in discussione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante lo speciale di Porta a Porta "Mafie - Le vittime".

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Instagram Meloni

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!