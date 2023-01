mafia

Mafia, sette arresti a Palermo. Lagalla: ''Un altro passo in avanti nella lotta a Cosa Nostra''

''Il blitz dei carabinieri costituisce un altro passo in avanti nella lotta a Cosa Nostra'', dice Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/01/2023 - 13:46:44 Letto 738 volte

“Il blitz del Comando dei carabinieri che stamattina ha portato a sette arresti costituisce un altro passo in avanti nella lotta a Cosa Nostra. Questo è stato possibile grazie all’incessante lavoro e all’attività investigativa portata avanti dalla Direzione distrettuale antimafia, della Procura della Repubblica di Palermo e delle forze dell’ordine. A loro va il mio sentito riconoscimento per quanto stanno facendo per Palermo e per i palermitani”.

Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla, commentando l'odierna operazione portata a termine dai carabinieri.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!