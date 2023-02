danni Maltempo Sicilia

Maltempo Sicilia, giunta regionale chiederà lo stato di crisi. Schifani: ''Pronto un piano Marshall contro per le emergenze''

Dopo la ricognizione, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha annunciato che in settimana sarà dichiarato lo stato di crisi per la regione.

Pubblicata il: 13/02/2023

Renato Schifani ha visitato le aree della Sicilia orientale per constatare l'entità dei danni prodotti dall'ondata di maltempo. Dopo la ricognizione ha quindi annunciato che in settimana sarà dichiarato lo stato di crisi per la regione: "Ho voluto fortemente questa visita a Ragusa, Siracusa e Catania - ha detto Schifani - per osservare personalmente lo scempio che si è determinato a causa di questa ondata anomala di maltempo. Ormai dobbiamo prendere atto che la natura è cambiata e adeguare il sistema di protezione dei territori".

"La Regione Siciliana si doterà di un grande piano quinquennale, un piano Marshall contro tutte le emergenze causate dal maltempo e per la prevenzione dei dissesti. Bisogna lavorare per prevenire, non per rincorrere", ha detto il presidente della Regione Siciliana, a margine di un incontro con i sindaci dei Comuni ragusani danneggiati dal maltempo

