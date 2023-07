regolamento anti evasione

Mancata sospensione del regolamento anti evasione CUP, Canto: ''Grave danno per gli imprenditori di Palermo''

''L'effetto è presto detto, tutte le imprese cui è stato inviato il tributo CUP per gli anni 2021 e 2022 e che non saranno in grado di pagarlo vedranno revocarsi la licenza e dunque non potranno proseguire la propria attività'', dichiara il consigliere Leonardo Canto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2023 - 16:58:36 Letto 786 volte

«La mancata approvazione dell'ordine del giorno originariamente firmato dal sottoscritto e da tutti i componenti della commissione attività produttive che chiedeva la sospensione dell'applicazione del regolamento anti evasione a carico degli imprenditori che avessero ricevuto gli avvisi di pagamento del CUP per gli anni 2021 e 2022 rappresenta ancora una volta un grave danno per gli imprenditori della città.



Avevo chiesto infatti, insieme ai colleghi della commissione, di impegnare l'amministrazione comunale a disapplicare il regolamento anti evasione agli imprenditori debitori dell'imposta CUP per gli anni 2021 e 2022: come è noto infatti, e come dichiarato dagli stessi componenti della maggioranza, l'applicazione del tributo CUP per gli anni 2021 e 2022 è stata posta in essere in modo erroneo generando una pretesa abnorme ed improponibile per i soggetti passivi.



Ebbene, l'ordine del giorno chiedeva di disapplicare il regolamento anti evasione in questi casi: i colleghi della maggioranza hanno dapprima ritirato la firma originariamente apposta e poi concorso alla bocciatura insieme all'aula.



L'effetto è presto detto, tutte le imprese cui è stato inviato il tributo CUP per gli anni 2021 e 2022 e che non saranno in grado di pagarlo vedranno revocarsi la licenza e dunque non potranno proseguire la propria attività.



La maggioranza di centrodestra continua ad inanellare provvedimenti di stampo illiberale contro gli imprenditori cittadini oppressi da una ingiusta tassazione».



Lo dichiara il consigliere Leonardo Canto (Azione).

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!