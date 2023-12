Tari

Mancato recapito lettera pagamento Tari, Cuticchio: ''Comune si adoperi ad integrare la comunicazione digitale con il cittadino''

''Mi chiedo come sia possibile che l'Amministrazione Comunale, non sia in grado, ad oggi, di integrare e sfruttare al meglio, la possibilità di comunicare digitalmente con il cittadino, offrendo allo stesso tutte le opzioni possibili di pagamento, sia digitale che fisico'', afferma il consigliere della VI circoscrizione, Giacomo Cuticchio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/12/2023 - 11:35:52 Letto 769 volte

"Sono giunte al consigliere della VI circoscrizione, Giacomo Cuticchio, molte segnalazioni da parte di cittadini ai quali non è stata recapitata la lettera per il pagamento del saldo della tassa sui rifiuti. In particolare a coloro che avevano indicato un indirizzo email è giunto a fine ottobre un messaggio che anticipava l'imminente invio per posta ordinaria della lettera per il saldo della TARI, lettera ad oggi non recapitata, rendendo di fatto impossibile, se non attraverso il sito dedicato, provvedere al pagamento del saldo dovuto.

"Mi chiedo - afferma il consigliere Cuticchio - come sia possibile che l'Amministrazione Comunale, non sia in grado, ad oggi, di integrare e sfruttare al meglio, la possibilità di comunicare digitalmente con il cittadino, offrendo allo stesso tutte le opzioni possibili di pagamento, sia digitale che fisico."

"Diventa evidente, conclude Cuticchio, che in questo modo il rischio di favorire l'evasione aumenta e nel frattempo i rifiuti in mezzo alla strada si accumulano, così come il deficit della RAP".

Fonte: Comune di Palermo

