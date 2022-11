Manovra 2023

Manovra 2023, le novità che potrebbero arrivare: pensioni verso quota 103, flat tax estesa e via Iva su pane e latte

Quota 103 per le pensioni, flat tax estesa, stretta sul reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei cardini della manovra 2023.

Pubblicata il: 19/11/2022

Quota 103 per le pensioni, flat tax estesa, stretta sul reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei cardini della manovra 2023 - da circa 30-32 miliardi - secondo quando emerge dal vertice di maggioranza guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

La flat tax al 15% viene estesa. A beneficiarne saranno le partite Iva e gli autonomi con ricavi fino a 85mila euro (ora, invece, il tesso è fissato a 85mila euro). Aumento del credito d'imposta con aumento dell'aliquota sugli extra profitti, per quanto riguarda l'energia. Proroga dell'Ape sociale e opzione donna, quota 103 (62-41), sul tema pensioni.

Sul tavolo anche l'ipotesi di togliere l'Iva su pane e latte, un'operazione da quasi mezzo miliardo di euro, ma "un primo segnale" per il paese. Inoltre, iva al 5% sui prodotti dell'infanzia e per l'igiene femminile, assorbenti compresi.

La Manovra promette di intervenire anche sui meccanismi dell'assegno unico. Tra le ipotesi figura anche un raddoppio da 100 a 200 euro della maggiorazione forfettaria del contributo universale per i nuclei familiari con quattro o più figli e 100 euro in più per i nuclei familiari con figli gemelli, fino al compimento del terzo anno di età. Sono alcune delle proposte che il ministero della Famiglia, guidato da Eugenia Roccella, avanza in vista della messa a punto della prossima Legge di bilancio. La maggiorazione verrebbe introdotta a partire dal 2023.

Nel corso del vertice non sarebbe stato affrontato il tema dello scudo fiscale per i capitali rientranti dall'estero.

