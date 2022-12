Manovra 2023, Meloni rassicura: ''Sarà nei tempi dovuti''

manovra

Manovra 2023, Meloni rassicura: ''SarÓ nei tempi dovuti''

La manovra 2023 sarÓ all'esame dell'aula della Camera da mercoledý alle 13.

20/12/2022

La premier Giorgia Meloni rassicura: "Noi andiamo avanti e mi sento di garantire che ci sarà una legge di bilancio nei tempi in cui deve esserci".

La manovra 2023 sarà all'esame dell'aula della Camera da mercoledì alle 13. E' quanto si apprende dalla capigruppo di Montecitorio. Voti non prima delle 16 quando potrebbe essere messa la fiducia da parte del governo. Il termine per la presentazione degli emendamenti è alle 13 e per gli ordini del giorno alle 17.

Fonte Immagine: Governo

