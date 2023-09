Manovra

Manovra 2024, Salvini: ''Ho letto ricostruzioni fantasiose, Saremo unanimi, concordi, seri e concreti''

''L'obiettivo comune è mettere i soldi che ci sono, pochi o tanti lo vedremo, per l'aumento di stipendi e pensioni'', dice il vicepremier Salvini.

"Sulla manovra e i rapporti all'interno del governo ho letto ricostruzioni fantasiose. Saremo unanimi, concordi, seri e concreti. Abbiamo davanti 4 anni abbondanti e porteremo avanti gli impegni presi. L'obiettivo comune è mettere i soldi che ci sono, pochi o tanti lo vedremo, per l'aumento di stipendi e pensioni". Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, rimarcando "la conferma del taglio del cuneo fiscale in totale sintonia con Giorgia Meloni e tutta la maggioranza: non ci sarà alcuna sbavatura".

