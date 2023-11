manovra correttiva

Manovra correttiva, approvato maxi emendamento dalla Commissione Bilancio all'Ars

Approvato in nottata in commissione Bilancio all'Ars il maxi emendamento alla manovra correttiva, che arriverà in aula la prossima settimana.

Tutta la soddisfazione di Marco Falcone per il lavoro fatto in commissione Bilancio, è in un post che l'assessore regionale all'Economia ha pubblicato sul proprio profilo Fb intorno all'1 di notte: "Passata la mezzanotte. Conclusi i lavori in Commissione, un selfie ci sta. Oltre i partiti… Buonanotte #Sicilia".

Nel selfie i volti sorridenti dei deputati di maggioranza ma anche dei parlamentari del M5s con in testa il vice presidente dell'Ars Nuccio Di Paola e di Ismaele La Vardera di Sud chiama Nord. Non s'intravede nessun onorevole del Pd.

Fonte: Ansa

