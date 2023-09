Manovra 2024

Manovra, Meloni convoca la maggioranza: ragionare in termini legislatura anche sulla legge bilancio

Il premier ribadirà che ''la prossima non dovrà e non potrà essere una Manovra elettorale, perché lo scopo è la legislatura''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/09/2023 - 00:04:00 Letto 891 volte

Il premier Giorgia Meloni vuole, dopo la pausa estiva, discutere le "priorità" della Manovra, cercando di evitare divisioni e compattare nel centrodestra.

È questo l'obiettivo del presidente del Consiglio che ha convocato per mercoledì a Palazzo Chigi i capigruppo della maggioranza. Il premier ribadirà che "la prossima non dovrà e non potrà essere una Manovra elettorale, perché lo scopo è la legislatura".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: GOVERNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!