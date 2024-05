manutenzione strade

Manutenzione stradale a Palermo: Limitazione al traffico in via Castelforte

Svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e aree pubbliche nelle zone dell'Arenella, Vergine Maria, Pallavicino, Tommaso Natale, Sferracavallo, Partanna Mondello e Mondello.

22/05/2024

L'Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e aree pubbliche nelle zone dell'Arenella, Vergine Maria, Pallavicino, Tommaso Natale, Sferracavallo, Partanna Mondello e Mondello (Ambito 1), previsti dall'Accordo quadro quadriennale ai sensi dell’art. 54 del codice degli appalti (d.lgs.50/2016), ha emanato un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare.



Il provvedimento istituisce fino al 10/06/2024, e comunque fino a completamento dei lavori, la chiusura al transito veicolare, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati, in via Castelforte, nel tratto compreso tra piazza Pallavicino e via Iandolino, e da piazza Castelforte a piazza Pallavicino.



L’avanzamento dei lavori avverrà per fasi e si procederà con la delimitazione di un'area di cantiere per singoli tratti, e in ogni caso verrà garantito l'accesso per i residenti e mezzi di trasporto pubblico.

