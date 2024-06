Manutenzione strade

Manutenzione strade di Palermo: Conclusi lavori zona ospedale Bambini, al via quelli via Montepellegrino

Proseguono i lavori di manutenzione delle strade secondo il piano stilato dall'amministrazione comunale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/06/2024 - 12:39:45 Letto 841 volte

Proseguono i lavori di manutenzione delle strade secondo il piano stilato dall'amministrazione comunale.

Oggi si sono conclusi quelli per il rifacimento dell’asfalto in tutta l’area attorno all’ospedale dei Bambini mentre è stato avviato, sempre stamani, il cantiere lungo via Montepellegrino.

Ricordiamo, infine, che da questa settimana sono in corso le opere di manutenzione stradale in via Salinas.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!