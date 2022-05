Covid-19

Mascherina sugli aerei, dal 16 maggio stop all'obbligo in Ue

Dal 16 maggio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina sui voli in Unione europea.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2022 - 12:55:45 Letto 771 volte

Dal 16 maggio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina sui voli in Unione europea. E' quanto prevedono le nuove linee guida sulla sicurezza dei viaggi, stilate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Aesa). Il dispositivo di protezione resta comunque fortemente raccomandato per chi tossisce o starnutisce e, si legge nelle linee guida, "resta una delle difese migliori contro la trasmissione di Covid-19".

Le regole per le mascherine, tuttavia, continueranno a variare in base alla compagnia aerea oltre tale data. Ad esempio, i voli da o verso una destinazione in cui è ancora richiesto l'uso della maschera sui trasporti pubblici dovrebbero continuare a incoraggiare l'uso della maschera, secondo le raccomandazioni. I passeggeri vulnerabili dovrebbero continuare a indossare una maschera facciale indipendentemente dalle regole.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!