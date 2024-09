Matrimoni rito civile anche la domenica a Palermo, la proposta della prima Circoscrizione: ''Siamo indietro rispetto ad altre città italiane''

Matrimoni rito civile

Matrimoni rito civile anche la domenica a Palermo, la proposta della prima Circoscrizione: ''Siamo indietro rispetto ad altre cittÓ italiane''

''Siamo indietro rispetto ad altre cittÓ italiane. Non comprendo il motivo per cui la quinta cittÓ d'Italia non possa celebrare i matrimoni anche la domenica'', dichiara Antonio Nicolao vice presidente della prima Circoscrizione e promotore dell'iniziativa.

13/09/2024

«Il Consiglio della prima Circoscrizione ha approvato la funzione propositiva che mira a sottoporre al sindaco e all'assessore al personale la possibilità di estendere anche alla domenica la celebrazione dei matrimoni di rito civile nel salone dei matrimoni della Fonderia.

Siamo indietro rispetto ad altre città italiane. Non comprendo il motivo per cui la quinta città d'Italia non possa celebrare i matrimoni anche la domenica. Immagino sia un problema legato alle risorse economiche, ma mi pare che adesso i conti del Comune vadano meglio, quindi, perché non considerare l'ampliamento anche di questo servizio che faciliterebbe la possibilità a coloro che hanno attività commerciali di sposarsi nel giorno di chiusura? Ferma restando la possibilità di destinare volontariamente un contributo volontario in favore di questo istituto. Insomma, credo che si debba andare incontro alle esigenze degli aspiranti sposi, piuttosto che restare al palo. Adesso la proposta passerà sulla scrivania del sindaco che spero ne dia attuazione».

Lo dichiara Antonio Nicolao vice presidente della prima Circoscrizione e promotore dell'iniziativa.

Fonte: Comune di Palermo

