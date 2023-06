esame di maturità 2023

Maturità 2023, oggi la seconda prova scritta per 536mila studenti

La seconda prova scritta varia a seconda dell'indirizzo e delle materie.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/06/2023 - 00:03:00 Letto 734 volte

Oggi la seconda prova scritta, sempre in contemporanea in tutti gli istituti, elaborata dal Ministero e che varia a seconda dell'indirizzo e delle materie: al liceo Classico la seconda prova verterà sul latino, allo Scientifico su matematica, al liceo Linguistico sulla prima lingua e cultura straniera.

Quest'anno, superata la fase dell'emergenza sanitaria, l'esame torna definitivamente alla normalità: due prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal ministero) e un colloquio; commissari interni ed esterni; svolgimento delle prove Invalsi requisito di ammissione; unica deroga i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all'Esame, e per gli studenti delle zone alluvionate.

