Meloni ai sindacati: ''Momento difficile, collaboriamo senza preconcetti''

''Il lavoro come prioritą delle prioritą, insieme a un allarme sulle pensioni future che rischiano di essere inesistenti'', ha detto la Premier Meloni ai sindacati.

"Rispetto e richiesta di collaborazione senza preconcetti, in nome dell'interesse generale nel momento più difficile della storia della Repubblica. Il lavoro come priorità delle priorità, insieme a un allarme sulle pensioni future che rischiano di essere inesistenti”. È il messaggio consegnato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai sindacati nel primo incontro a Palazzo Chigi.

“Possiamo decidere di affrontare questa situazione in una logica di contrapposizione, oppure decidere di farlo in una logica di collaborazione. Il mio personale approccio sarà di lealtà e di trasparenza, e sono sicura di poter trovare lo stesso atteggiamento anche dall'altra parte di questo tavolo”, ha detto la premier.

È terminato dopo oltre due ore l'incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed i sindacati. Al tavolo per i sindacati Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil) e Paolo Capone (Ugl). Per il governo presenti i ministri del Lavoro Marina Calderone, della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Sul tavolo, al quale ha preso parte anche l'Ugl, numerosi dossier, dal taglio del cuneo fiscale alle pensioni, passando per la questione degli extraprofitti, messa in luce nei giorni scorsi dai sindacati. L'incontro, chiesto a gran voce dai sindacati, è arrivato alla vigilia del via libera del Consiglio dei ministri al quarto decreto aiuti, che mette sul piatto 9,1 miliardi, come annunciato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione sulla Nadef.

