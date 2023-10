Medio Oriente

Meloni al Senato in vista del Consiglio Ue: ''Possibile legame tra terrorismo e immigrazione''

La premier Meloni ribadisce la ''preoccupazione per gli ostaggi e la vicinanza alle vittime di Hamas''. E l'Aula applaude in piedi.

Nell'intervento in Senato, in vista del Consiglio Ue, la premier Giorgia Meloni indica un possibile legame tra terrorismo e immigrazione. "L'Intelligence conferma rischi dalla rotta balcanica. Perciò abbiamo sospeso Schengen". "Alzare la guardia contro i lupi solitari".

In sede Ue l'Italia sosterrà una revisione del bilancio anche per il contrasto all'immigrazione irregolare. La Ue riconosce la riduzione delle partenze dalla Tunisia, "frutto del lavoro dell'Italia".

Ribadisce sostegno all'Ucraina: "Sarebbe un errore affievolirlo".

"Il Consiglio Ue di domani si apre in una fase storica e in un contesto internazionali drammatici. Non sarà un vertice di routine né semplice". Così la premier Meloni, al Senato.

Ribadisce la "preoccupazione per gli ostaggi e la vicinanza alle vittime di Hamas". E l'Aula applaude in piedi. "Non cadere nella trappola dello scontro di civiltà e nessuna ambiguità contro l' antisemitismo camuffato da avversione a Israele. Serve equilibrio tra una reazione necessaria e una sproporzionata".

