economia italiana

Meloni: ''L'economia italiana cresce oltre le stime previste, c'è una ripresa dell'ottimismo''

La premier Giorgia Meloni commenta sui social i dati Istat sul Pil dell'Italia che, stando alle stime, nel 2023 segnerà un +0,8%.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/04/2023 - 00:01:00 Letto 733 volte

"L'economia italiana cresce oltre le stime previste e sprona il nostro governo a far ancora di più per sostenere chi produce ricchezza nella nostra Nazione". Così la premier Giorgia Meloni commenta sui social i dati Istat sul Pil dell'Italia che, stando alle stime, nel 2023 segnerà un +0,8%.

"Mercati preoccupati? C'è una ripresa dell'ottimismo, non si può sempre fare il ‘Tafazzi’ di turno anche quando le cose vanno bene perché non ci aiutiamo", ha poi ribadito in un punto stampa all'ambasciata italiana.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: GOVERNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!