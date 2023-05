Governo Meloni

Meloni: ''L'Italia crescerà di più in Europa. Governo compatto, cambiamo Italia''

''La compattezza della maggioranza si misura con la rapidità delle decisioni e siamo un governo che in politica estera non s'inchina a nessuno'', ha sottolineato la premier Meloni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/05/2023 - 00:01:00 Letto 711 volte

"L'Italia è la nazione che crescerà di più in Europa, non accadeva da decenni". Così la premier Giorgia Meloni.

"La compattezza della maggioranza - continua la Premier - si misura con la rapidità delle decisioni e siamo un governo che in politica estera non s'inchina a nessuno".

"Non fatevi prendere in giro da chi dice che le riforme non sono una priorità e, se il Parlamento non le approverà, lo chiederemo ai cittadini con il referendum. O cambiamo davvero la Nazione o non serve stare al governo. Fiera dei ministri e di Silvio, è un leone", ha concluso la Meloni.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: GOVERNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!