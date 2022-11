Governo Meloni

Meloni: ''Sapevo che era arduo guidare l'Italia ma sono sicura che questo governo durerà a lungo''

''Rispetto a Draghi posso contare su maggioranza chiara, programma comune e mandato popolare. Nel nostro ordinamento serve la squadra'', dice la premier Meloni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2022 - 07:37:39 Letto 714 volte

"Sapevo che era arduo guidare l'Italia in un momento così complesso della sua storia, anche se rispetto a Draghi posso contare su maggioranza chiara, programma comune e mandato popolare. Nel nostro ordinamento serve la squadra. Per questo so che il governo durerà a lungo". Così la premier Meloni al Corsera.

Meloni difende la Manovra, "sostiene i più fragili e rafforza la classe media, ed esclude che sia stravolta dalle richieste degli alleati di governo, pur essendo aperta a proposte migliorative, anche dall'opposizione".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Governo

