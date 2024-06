Mercato di Ballarò

Mercato coperto di Ballarò, Giunta approva schema regolamento concessione stand

Il provvedimento arriva dopo l'ennesimo stallo normativo determinato dell'entrata in vigore della Legge sulla concorrenza che, di fatto, ha bloccato le procedure di assegnazione delle aree pubbliche, fino all'emanazione delle linee guida ministeriali a seguito della conferenza Stato-Regioni.

20/06/2024

La Giunta comunale ha approvato la delibera contenente lo schema di regolamento per la concessione degli stand all'interno del Mercato coperto di Ballarò, in Piazza del Carmine. Il provvedimento arriva dopo l'ennesimo stallo normativo determinato dell'entrata in vigore della Legge sulla concorrenza che, di fatto, ha bloccato le procedure di assegnazione delle aree pubbliche, fino all'emanazione delle linee guida ministeriali a seguito della conferenza Stato-Regioni. Ora, ottenuti tutti i pareri favorevoli degli uffici, l'atto verrà trasmesso immediatamente al Consiglio comunale per l'approvazione.

"Una storia lunga e travagliata - dichiara l'assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti - che inizia nel 2019, a seguito dell'approvazione di una variante urbanistica che consentiva la realizzazione della struttura del Mercato. Sin dal nostro insediamento abbiamo approfondito la questione e ci siamo accorti di alcuni vizi di legittimità, appurati anche dagli uffici della Ragioneria e della Segreteria generale. Dopo l'iniziale impasse normativa, approfondendo la questione con tutti gli uffici interessati, che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo ritenuto opportuno procedere con l'applicazione della Legge sui mercati all'ingrosso (125/1959). In questo modo diamo regole chiare e immediate per la concessione degli stand a tutti gli operatori coinvolti che da troppo tempo attendevano una risposta chiara".

