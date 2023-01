Decreto Ong

Migranti, in vigore il Decreto Ong: Geo Barents in arrivo

Gli operatori della Geo Barents sono preoccupati per gli effetti che avrà sul loro operato il nuovo decreto sulle Ong in vigore da mezzanotte.

Arriverà a Taranto in mattinata la Geo Barents, la nave Ong di Medici senza frontiere, che ha salvato 85 migranti in difficoltà al largo delle coste siciliane. Tra loro minori non accompagnati che provengono da Siria e Palestina.

Terribili le testimonianze delle persone a bordo che raccontano di torture subite in Libia e di persone uccise perché non potevano pagare il viaggio. Ma gli operatori sono anche preoccupati per gli effetti che avrà sul loro operato il nuovo decreto sulle Ong in vigore da mezzanotte.

