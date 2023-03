Naufragio migranti Cutro

Migranti, Lega: ''Cessare le strumentalizzazioni, norme varate nel 2005 non ostacolano salvataggi''

La Lega chiede che cessino le ''strumentalizzazioni'' e sottolinea come gli accordi firmati nel 2005 e la direttiva del 2019 dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini non riguardino i salvataggi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/03/2023 - 00:05:25 Letto 858 volte

Continua la polemica sui mancati soccorsi che avrebbero portato alla tragedia Cutro. La Lega chiede che cessino le "strumentalizzazioni" e sottolinea come gli accordi firmati nel 2005 e la direttiva del 2019 dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini non riguardino i salvataggi.

"L'accordo tecnico-operativo del 2005 firmato dal Prefetto Alessandro Pansa (allora direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia di frontiere presso il dipartimento della pubblica sicurezza) e la direttiva del 2019 firmata dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini in nessun modo intervengono sul tema della ricerca, soccorso e salvataggio in mare in acque internazionali e men che mai in acque italiane, nell'assoluto ed inderogabile rispetto degli obblighi internazionali di salvaguardia della vita umana", si legge infatti nella nota a firma dei capigruppo della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

Fonte: TGCOM24

