Migranti

Migranti, Meloni: ''Ue non vuole illegali, rimpatriati se non hanno diritto all'asilo politico''

Nuove norme in arrivo dal Consiglio dei ministri. ''Una rivoluzione copernicana'', ha detto Giorgia Meloni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/09/2023 - 00:01:00 Letto 909 volte

“Chiunque abbia onestà intellettuale deve riconoscere che la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha pronunciato parole in tema d'immigrazione mai usate dall'Ue, riassunte così: Siamo noi a decidere chi entra e non entra in Europa, non i trafficanti". Lo ha detto Giorgia Meloni a 'Dritto e Rovescio' su Rete4.

"Non capisco cosa propone il Pd. Io sono chiara: sarete rimpatriati se non avete diritto all'asilo politico". Nuove norme, dunque, in arrivo al Consiglio dei ministri: "Una rivoluzione copernicana", ha detto.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Guardia Costiera

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!