Migranti, Musumeci: ''Si svuota l'hotspot di Pozzallo. Alzare la voce serve''

Sono stati trasferiti i 62 migranti positivi al coronavirus che erano ospitati nell'hotspot di Pozzallo.

"Da stamattina, a quanto apprendo, si è iniziato a svuotare l'hotspot di Pozzallo, dove alle 11 arriverà il nostro team per esaminare l'idoneità dei locali. I ricorsi notificati a mezzo stampa non producono effetti. Ma alzare la voce, a tutela della salute pubblica, evidentemente si. Vedremo se in qualche giorno si ristabilirà la legalità. Vi tengo aggiornati!". Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, su Facebook.

I 62 migranti positivi al Covid-19, fino ad oggi ospitati all'hotspot di Pozzallo, sono stati trasferiti ad altra sede. Lo rende noto il sindaco, Roberto Ammatuna, sottolineando che l'operazione "è il il frutto di una collaborazione quotidiana, continua e riservata con il ministero dell'Interno e con la Prefettura di Ragusa che testimonia come soltanto la sinergia istituzionale può portare a risultati celeri".

