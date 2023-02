immigrazione clandestina

Migranti, Piantedosi: ''Con la migrazione incontrollata anche rischi di terrorismo''

''Da una migrazione incontrollata possano derivare anche gravi rischi legati a minacce terroristiche internazionali'', sottolinea il ministro Piantedosi.

Pubblicata il: 01/02/2023

Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, si congratula con le forze dell'ordine e la magistratura per aver messo a segno un'importante operazione che ha portato all'arresto di tre tunisini, accusati di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione illegale, e a diverse perquisizioni in tutta Italia.

"La rilevante attività della polizia grazie alla quale è stato possibile disarticolare una pericolosa rete criminale che favoriva l'ingresso illegale di stranieri in Italia - ha osservato il ministro - ha permesso di scoprire come tra costoro vi fossero anche soggetti collegati a circuiti jihadisti e tutto ciò conferma, ancora una volta, come da una migrazione incontrollata possano derivare anche gravi rischi legati a minacce terroristiche internazionali".

