Migranti, Piantedosi: ''I nostri salvataggi sono i veri. Sono nella filosofia originaria del diritto internazionale del mare''

''Abbiamo ridotto il numero di persone portate dalle ONG'', dice il ministro Piantedosi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/01/2023 - 00:02:00 Letto 722 volte

"I nostri salvataggi in mare sono i veri salvataggi, quelli che sono nella filosofia originaria del diritto internazionale del mare, che prevedono che un naufrago assuma questa condizione in un momento specifico e ci sia qualcuno pronto a salvarlo nell'occasione. Non certo persone che partono già sapendo di doversi mettere nelle condizioni di naufragio". Così il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.

"Abbiamo ridotto il numero di persone portate dalle ONG - ha aggiunto - senza detrimento dei salvataggi. Avanti così".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Facebook Piantedosi

