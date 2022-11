Migranti

Migranti, Salvini: ''Italia non prende lezioni dalla Germania''

''Prendere lezioni dalla Germania che non ospita uno solo degli immigrati che sbarcano in Italia dalle navi tedesche, penso non sia possibile'', ha detto Salvini.

Matteo Salvini, a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha parlato della gestione dei migranti.

"Da ministro - ha dichiarato il vicepremier - ho fatto rispettare i confini del mio Paese e mi sono meritato la fiducia degli italiani e quattro processi. Penso che gli italiani si siano scelti un governo che salva qualunque vita in mare e che, però, si fa rispettare all'estero. Prendere lezioni dalla Germania che non ospita uno solo degli immigrati che sbarcano in Italia dalle navi tedesche, penso non sia possibile".

